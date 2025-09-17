今年３月に右膝を負傷。治療のため、ドイツに一時帰国するなど懸命なリハビリの末、復帰を果たした。サンフレッチェ広島のトルガイ・アルスランは、９月16日に敵地で行なわれたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）第１節のメルボルン・シティ戦でベンチ入り。２点リードで迎えた83分、中島洋太朗との交代で途中出場する。ピッチに入り、笑顔で田中聡と手を合わせる。佐々木翔と熱くハグ。広島に移籍する前はメルボ