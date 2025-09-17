イタリア・セリエAのパルマで活躍する日本代表GK鈴木彩艶。23歳の若き守護神は、昨シーズンリーグ1位のクロスキャッチ数を記録するなど欧州での地位を高めている。昨季のセリエA王者であるナポリや名門ミランも鈴木に興味を示しているとされている。そうしたなか、かつてナポリやミランでプレーした元GKフェルディナンド・コッポラが、『Siamo Tutti Allenator』で、こう話していたそう。「鈴木の注目度は高い、間違いなく最高レベ