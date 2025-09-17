◇ナ・リーグナショナルズ3─6ブレーブス（2025年9月16日ワシントンDC）ナショナルズの小笠原慎之介投手（27）が16日（日本時間17日）、本拠でのブレーブスとのダブルヘッダー第1戦に9回から4番手で登板。1イニングを1安打無失点に抑えた。3─6の9回、この日、一発を含む2安打を放っていたオルソンを一ゴロに打ち取ると、アクーニャには右前打を許したが、前日、適時打を浴びていたボールドウィンを投ゴロ、2死二塁から