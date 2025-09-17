日向坂46・金村美玖、上村ひなの 日向坂46の15thシングル「お願いバッハ！」が2025年9月17日(水)にリリースされる。今作は、二期生から四期生まで19名全員でのフォーメーションとなり、3作品ぶりのWセンターを採用。6thのシングル「ってか」以来、2度目のセンターを務める金村美玖と、8度目のセンターとなる小坂菜緒という二期生コンビが楽曲を牽引する。今回のインタビューでは、金村美玖と三期生の上村ひなのが楽曲の印象や