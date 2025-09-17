＜大相撲九月場所＞◇三日目◇16日◇東京・両国国技館【映像】館内がどよめいた驚きの結末横綱・大の里（二所ノ関）が貫禄の横綱相撲で勝利。曲者の前頭筆頭・阿炎（錣山）を軽々と押し倒し、解説の西岩親方も「吹っ飛びましたね」と絶句、視聴者からも「こんなん交通事故やん」「160キロをふっ飛ばすパワー」と驚きの声が相次いだ。横綱昇進後初めて臨んだ先場所では4敗を喫して優勝を逃し、苦杯を嘗めた大の里。なんとしても