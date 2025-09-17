広島・田中広輔内野手（３６）が１軍再昇格に向けてアピールを続けている。１２年目の今季は開幕２軍スタート。ドラフト１位・佐々木の負傷離脱に伴い６月７日に１軍昇格するも、７月１４日に出場選手登録を抹消された。２軍ではここまで５８試合に出場して打率・３２５、２本塁打、１９打点の好成績。２軍生活が続く中、ベテランが現在の心境を明かした。ひたむきに汗を流す姿があった。時折、活気あふれる声も響く。２軍の試