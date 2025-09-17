フジテレビ系ドラマ『愛の、がっこう。』(毎週木曜22:00〜)に出演する木村文乃とラウール(Snow Man)がこのほど、クランクアップを迎えた。最終話は、18日に放送される。(左から)木村文乃、ラウール一足早くクランクアップを迎えたのは、ラウール。「ただいまのシーンをもちまして、鷹森大雅役、ラウールさんオールアップです!」というスタッフの声を受けると、大きな拍手が贈られ、何度も深々と頭を下げた。真っ赤なスーツを着こな