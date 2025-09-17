お笑いコンビ・納言の薄幸が11日、YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】』に出演。入院中のお見舞いエピソードを明かした。納言・薄幸○入院中は“レモンサワーに近いジュース”を研究7月末から11日間、体調面の不調により、検査入院していた薄幸。元・尼神インターのナ酒渚と相席スタート・山崎ケイに心配されると、「“私は酒を飲みますよ”って言ったら、お医者さんが“まあいいですよ”って言ってくれ