『ヘレディタリー／継承』『ミッドサマー』『ボーはおそれている』のA24×アリ・アスター監督最新作、ホアキン・フェニックス主演、ペドロ・パスカル、エマ・ストーン、オースティン・バトラーら豪華キャストが集結の注目作『エディントンへようこそ』より、炎上スリラー予告編が公開された。 ﻿ 物語の舞台は2020年、ニューメキシコ州の小さな町、エディント