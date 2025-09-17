ニュースだけじゃ伝わらない米女子ツアー選手たちの魅力を毎月、現地からレポートします！ たった1日の良し悪しですべてが決まるわけじゃない アメリカに主戦場を移すと、芝質の違いに戸惑う日本人選手は多い。アメリカ人ですら、毎週のように異なるコースや転戦生活に慣れるまでにしばらく時間がかかる。そんななか、マーヤ・スタークは楽観的だった。22年８月にＩＳＰＳハンダ・ワ