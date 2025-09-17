高齢男性から現金1000万円以上をだまし取ったとしてトクリュウのメンバー2人が逮捕された。逮捕されたのは小芝優斗容疑者(24)と鎌田理臣容疑者(23)。息子になりすまし当時71歳の男性だます2人は2024年4月、東京・足立区の当時71歳の男性に息子になりすまして電話をかけ、現金1120万円をだまし取った疑いがもたれている。2人はトクリュウのメンバーで、警察は2人の余罪を調べている。