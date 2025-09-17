アメリカのトランプ大統領は16日、中国系の動画投稿アプリ「TikTok」のアメリカ事業の売却について、売却の期限を12月16日まで延長する大統領令に署名しました。TikTokをめぐってはアメリカが「安全保障上の懸念がある」として、アメリカでの事業を売却しなければ国内でのアプリの配信などを禁止するとしていて、その期限が今月17日に迫っています。15日にはベッセント財務長官が中国との貿易協議で、「合意の枠組みが整った」とし