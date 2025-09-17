＜マイナビカップ最終日（一日競技）◇11日◇瀬田ゴルフコース北コース（滋賀県）◇6351ヤード・パー72＞6バーディ・2ボギーの「68」をマークした桑村美穂が、初出場初優勝を挙げた開幕戦以来となるマイナビ ネクストヒロインツアー通算2勝目を挙げた。【写真】桑村美穂はアイアン中心のセッティングパター以外は中学3年からサポートを受けるダンロップで統一。特に、昨年から使うスリクソンの『ZXiドライバー』を勝因に挙げる。