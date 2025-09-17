◇イングランド・リーグ杯3回戦クリスタルパレス 1―1(PK4―2) ミルウォール（2025年9月16日英国・ロンドン）イングランド・プレミアリーグのクリスタルパレスがホームで行われた2部ミルウォールとのリーグ杯3回戦に競り勝った。90分を終えて1―1で突入したPK戦を4―2で制した。日本代表MF鎌田大地はダブルボランチの一角でフル出場。先蹴りのPK戦では4人目のキッカーを務めて3―2の状況で成功し、続く相手キッカーが失