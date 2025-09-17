◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)男子110mハードル決勝が16日に行われ、村竹ラシッド選手が13秒18で5位入賞。メダルにはあと0秒06届かず、レース直後は泣き崩れました。村竹選手は昨年のパリオリンピックで5位に続く、世界大会2連続での入賞。それでもレース直後は、「何が足りなかったんだろうなって、何が今まで間違っていたんだろうって、パリ終わってからの1年間、本気でメダルとりに必死に練習して、何が足り