Tommy february6のコンサートフィルム上映会が、アメリカ・ニューヨークやロサンゼルスでの開催されることが決定した。なお、Tommy february6に加えTommy heavenly6、the brilliant greenなど３つのプロジェクトのコンサートフィルムが上映される予定。チケットはVIP席と一般席があり、VIPはTommyのヴァイナル、オリジナルTシャツ、オリジナルポスターが、一般席はポスターが付くとのこと。チケット予約など詳細は後日発表される。