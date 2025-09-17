16日午後、三重県松阪市で知人らと川で遊んでいたネパール国籍の男性が溺れ、病院に搬送されましたが死亡しました。 【写真を見る】川遊びをしていたネパール国籍の会社員の男性が溺れ死亡…現場の川の水深は2メートル以上三重・松阪市の櫛田川 16日午後3時45分ごろ、三重県松阪市飯南町向粥見（むこうがゆみ）の櫛田川で男性が溺れたと、一緒にいた知人から消防に通報がありました。 溺れた男性は鈴鹿市に