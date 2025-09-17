日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2911（-23.5-0.80%） ホンダ1655（-6-0.36%） 三菱ＵＦＪ2273（-17.5-0.76%） みずほＦＧ4811（-15-0.31%） 三井住友ＦＧ4052（-16-0.39%） 東京海上6498（-33-0.51%） ＮＴＴ161（0.00.00%） ＫＤＤＩ2485（-7-0.28%） ソフトバンク229（-0.8-0.35%） 伊藤忠8535（-45-0.52%）