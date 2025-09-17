東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値146.48高値147.54安値146.28 148.51ハイブレイク 148.03抵抗2 147.25抵抗1 146.77ピボット 145.99支持1 145.51支持2 144.73ローブレイク ユーロドル 終値1.1867高値1.1878安値1.1757 1.2032ハイブレイク 1.1955抵抗2 1.1911抵抗1 1.1834ピボット 1.1790支持1 1.1713支持2 1.1669ローブレイク