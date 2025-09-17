スケートボード女子で東京五輪代表の西村碧莉（24）が第1子を妊娠したことを17日、自身のインスタグラムで発表した。夫はプロのスケートボーダーの小西凜玖（りんく＝22）。西村は「この度新しい命を授かりました」と第1子を妊娠したことを発表。出産時期については「来年、家族が増える予定です」とした。また、妊娠に伴い「しばらくの間スケートはお休みさせていただきますが、出産後には一日でも早く復帰できるように頑張