糖尿病を発症した人が注意しなければならないのは合併症。なかには命のリスクにつながるものもあり、治療を成功させるには合併症を徹底的に予防することが欠かせません。今回は、糖尿病の運動療法・薬物療法について、「吉田内科クリニック」の吉田先生に教えていただきました。 監修医師：吉田 光範（吉田内科クリニック） 京都府立医科大学卒業。その後、京都市立病院放射線科、明石市立市民病院消化器内科、兵庫県立尼崎