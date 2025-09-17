○経済統計・イベントなど ０８：５０日・貿易統計 １０：２０日・１年物国庫短期証券の入札 １０：３０日・２０年物国債の入札 １５：００英・消費者物価指数 １５：００英・小売物価指数 １６：１５日・訪日外国人客数 １８：００ユーロ・消費者物価指数（改定値） ２０：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２１：３０米・住宅着工件数 ２１：３０米・建設許可件数