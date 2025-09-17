１６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４６円４８銭前後と前日と比べて９０銭強のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７３円８３銭前後と同４５銭程度のユーロ高・円安だった。 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測を背景としたドル売りが継続。米連邦議会上院が１５日夜（日本時間１６日午前）に米大統領経済諮問委員会（ＣＥＡ）のミラン委員