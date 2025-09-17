よもやの展開となった。現地９月16日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の第１節で、ドイツの強豪ドルトムントが、イタリアの名門ユベントスとアウェーで対戦。壮絶な打ち合いの末に４−４のドローに終わった。先行しては追いつかれる展開のなか、74分に勝ち越したドルトムントは、86分にもPKで加点。４−２とリードして後半アディショナルタイムを迎える。そして、90＋３分に１点を返されると、その２分後にもまさか