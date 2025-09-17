虎のリリーフ３人衆「及岩石」が、ＪＦＫを超えた。阪神の及川雅貴（２４）、岩崎優（３４）、石井大智（２８）の３投手がそろって登板した今季２４試合で、チームは２１勝１敗２分け、勝率・９５５と勝ちに勝ちまくった。２００５年に登場し、球界に一時代を築いたジェフ・ウィリアムス、藤川球児、久保田智之がそろい踏みした試合の勝率を軽々と上回った。史上最強の救援ユニットが、独走Ｖを導いた。３人そろえばもう、こっ