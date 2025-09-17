セ・2位のDeNAは敵地・バンテリンドームで中日と対戦する。残りは11試合。CS本拠地開催に向け現在のポジションを死守したいところだがどうなるか。きょう先発の東は通算15勝2敗の成績を誇る中日キラーだ。中日戦は23年4月30日から10連勝中。バンテリンドームではわずか1度しか負けたことがない。DeNAの同一カード最多連勝記録は秋山登が中日戦で記録した12連勝で勝てばレジェンドの記録に王手をかけることになる。現在13勝で