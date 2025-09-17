「誤解招かぬ丁寧な説明」求める付帯決議も愛知県豊明市議会の建設文教委員会は１６日、市の「スマホ条例」案を可決した。「誤解を招かない丁寧な説明と情報提供」などを求める付帯決議がつけられた。２２日の本会議で採決される。条例案では、市民を対象に、仕事や勉強以外でのスマートフォンやタブレット端末の使用を１日２時間以内を目安とすることなどを定めている。義務や罰則を設けない理念条例になる。委員会の審査で