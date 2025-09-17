掉尾（ちょうび）は物事の最後という意味だ。捕まえられた魚が死ぬ直前に尾を振るところが語源だという。「掉尾を飾る」は物事の最後を立派に締めくくる、良い方向で終わらせるという意味になる。「フィニッシュ・ストロング」という英語の言い回しは、この「掉尾を飾る」に近い。インターネット上では「終わり良ければ、すべて良し」と訳されていることもあるが、少し違う気がする。英語の方には「最後までくじけずに、力強