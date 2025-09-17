阪神２軍の注目選手を取り上げる企画「飛び出せ大物」。第１０回は森木大智投手（２２）を取り上げる。２１年度ドラフト１位で入団した右腕は４年目の今季、育成選手としてシーズンを迎えた。悔しいキャリアを過ごしている理由は、制球力の悪化が原因。支配下再契約に向けて課題を克服する右腕の現在地に迫る。今年から「１２０」の新しい背番号を付けた森木はもがき苦しんでいる。育成契約となった今季、ウエスタンで主に中継