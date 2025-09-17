16日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、前日比125ドル55セント安の4万5757ドル90セントで取引を終えた。アメリカの連邦準備制度理事会（FRB）による連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表を17日に控え、様子見ムードが強った。市場ではFRBが今回の会合で利下げを再開するとの観測が広がっている。また、株式相場が高値圏にある中、持ち高調整の売りも出やすかった。ハイテク株主体のナスダック総合指数は7営業