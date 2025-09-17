MBSラジオ制作でニッポン放送でも放送された『オリックス−ロッテ』で解説を務めたT−岡田氏が、ロッテ・寺地隆成について言及した。T−岡田氏は寺地について「本当に素晴らしいスイングをしていますよね。どのコース、どの高さに来てもしっかり自分のスイングを仕掛けられているので、そういった意味でインパクトゾーンが長く振れていますよね。ボールのラインに入れてくるのがうまい選手だと思います」と評価。寺地は高卒2