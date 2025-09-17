日本ケンタッキー・フライド・チキン横浜市西区）が展開するケンタッキーフライドチキンが、「にんにく醤油（しょうゆ）チキン」を9月17日から数量限定で発売しています。“追いにんにく”できる別添ソースも登場同商品は2021年に初登場。“にんにく×醤油”の香ばしい風味のチキンで、サクサク衣とジューシーなチキンに、にんにく醤油のうまみが絡み合った一品となっています。トウガラシのピリッとした辛みとゴマの香ばし