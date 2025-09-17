札幌サポーターが試合前にコレオで選手を後押し北海道コンサドーレ札幌は9月13日にJ2リーグの第29節でいわきFCと対戦し、1-5で敗れた。J1昇格に向けて手痛い敗北を喫したなかで、クラブは公式Xで「チームは誰一人J1昇格を諦めていません」とメッセージを発表。サポーターが作り出した「No Surrender」のコレオも反響を呼んでいる。リーグ戦2連勝中で迎えた札幌だったが、MF荒野拓馬、FWマリオ・セルジオの2人の退場者を出す展