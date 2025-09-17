ローゼンゴードの大山愛笑が移籍後初ゴール今夏にスウェーデンのローゼンゴードに期限付き移籍加入したU-20女子日本代表MF大山愛笑がコーナーキックを直接ゴールへ蹴り込む珍しい形で移籍後初得点をマークした。ローゼンゴードは現地時間9月14日にAIKとホームで対戦。今夏にイングランドのマンチェスター・シティWFCから期限付き移籍加入し、先発出場した大山は前半41分に左からのCKでキッカーを務めた。右足で蹴り込んだボー