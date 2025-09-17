ロイターの調べで、主要なチャットボットを使うことで高度なフィッシングメールを容易に生成できてしまうことが分かりました。各社はこうしたメッセージを生成しないよう安全対策を講じていますが、十分ではないとロイターは批判しています。We wanted to craft a perfect phishing scam. AI bots were happy to helphttps://www.reuters.com/investigates/special-report/ai-chatbots-cyber/ロイターは、OpenAIのChatGPT、MetaのM