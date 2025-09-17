ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１７日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」でコメ価格の高騰が１位になったことを伝えた。４万８８０３人が選び、ランキングが決定した。現在、市場には備蓄米、新米も出回っているが一度は下がる傾向を見せた値段が、現在スーパーでの小売平均価格が５キロあたり４０００円超になっていることをグラフで紹介。総