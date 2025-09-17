新築の建売住宅を検討しているとき、どうしても「間取り」や「立地」に目が行きがちです。 でも実は、契約前にチェックしておかないと後々大きなトラブルにつながる“見落としポイント”がいくつもあります。 今回は、建売を契約する前に必ず確認したい5つのポイントを、株式会社さくら事務所の視点からご紹介します。 ■1. アフターサービスの範囲と期限 新築でも、施工のちょっとした不具合が後から出てくるこ