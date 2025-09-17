「マンションの大規模修繕工事が終わって、ホッと一安心…」 そう思っていませんか？実は、大規模修繕工事が終わった後にも、とても重要なプロセスが残っています。それが「アフターサービス」です。 株式会社さくら事務所の取締役副社長COO・マンションコンサルタントである山本直彌さんによると、このアフターサービスを適切に活用することで、将来的な修繕積立金の支出を抑えることができるといいま