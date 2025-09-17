気象庁前線などの影響で17日午前、東北を中心に大雨となり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫への厳重な警戒を求めた。秋田県能代市では未明に1時間で90ミリを超える猛烈な雨が降り、同地点の観測史上最大になった。18日にかけて、北―西日本は大気の状態が非常に不安定になる見通しで、落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要だ。気象庁によると、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、東北