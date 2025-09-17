三菱食品は9月12日から14日まで、東京・二子玉川ライズ ガレリアで100周年記念イベントとして、三菱食品ポップアップストアを開催した。東京会場は期間中3日間で当初予定を上回る8655人が来場した。会場内のマルシェでは、「HARIBO（ハリボー）」「かむかむ」「榮太樓總本舗」「バリラ」「オールドエルパソ」「からだシフト」など、三菱食品が取り扱うオリジナルブランドを紹介。ポップストア期間中だけのスペシャルセット（数量限