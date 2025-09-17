□にある漢字をひとつ入れると4つの別の言葉になる漢字穴埋めクイズ。正解までなかなかたどり着けなくて悔しい思いをすることも少なくないですよね。あなたは、正解がわかりますか？Q.ここに入る文字はなに？簡単そうに見えて難しい……。この□に入る文字、あなたはわかりますか？ Answer正解は「戸」♡「戸別」「戸口」「下戸」「絶戸」でした！※答えは複数ある場合があります。「絶戸」とは、「ぜっこ」と読みます。