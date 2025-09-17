【台北＝園田将嗣】台湾国防部（国防省）は１６日、市民が天災や軍事侵略から身を守るためのガイドライン（指針）「台湾全民安全指引」を発表した。中国の軍事的な圧力を念頭に、想定される脅威を例示した。ガイドラインは、頼清徳（ライチンドォー）政権が目指す、非常事態や災害に強い社会の実現に向けて策定された。想定する災害として、地震や台風、津波、土石流のほか、軍事侵略が盛り込まれた。「遭遇する可能性がある