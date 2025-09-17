１５日午後２時２０分頃、岩手県雫石町西根の葛根田川で、釣りをしていた盛岡市の派遣社員男性（５６）がクマに襲われ、頭や左腕にけがを負った。病院に向かったが、命に別条はないという。岩手県警盛岡西署の発表によると、男性は親グマ１頭と子グマ２頭に遭遇し、親グマに馬乗りになられたが、腹部を蹴って抵抗したところ、３頭は東のやぶに立ち去ったという。