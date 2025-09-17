17日（水）東北や北陸で大雨になるでしょう。関東〜九州では猛暑のラストスパートとなりそうです。＜17日（水）の天気＞低気圧や前線が北日本に近づき、北海道や東北で雨が強まっています。明け方には秋田県能代市付近で1時間に100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨情報が出されました。秋田県では日中も雨が続きますので、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。北海道の雨は午前