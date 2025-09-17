歌手G−DRAGONの8年ぶりワールドツアーが、特別コンサート映画「G−DRAGON IN CINEMA」として公開される。韓国メディアが報じた。所属事務所ギャラクシーコーポレーションと、映画製作など総合エンターテインメント会社CJ ENMがコラボして、製作最終段階に入った。映画は10月29日、全世界同時公開の予定だ。韓国メディアのスポーツソウルは17日「今回の映画は3月、（ソウル郊外の）京畿道高陽（キョンギド・コヤン）で始まった『ウ