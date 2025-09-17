札幌・中央警察署は2025年9月16日、自称・札幌市東区の自称・26歳の男を建造物侵入の疑いで逮捕しました。男は9月16日午後6時すぎ、正当な理由がないにもかかわらず、札幌市中央区のサウナ施設に侵入した疑いが持たれています。警察によりますと、別の窃盗事件の被害者からの110番通報で警察が駆けつけたところ、男が居合わせ、その場で現行犯逮捕されたということです。調べに対し、男は「お金を盗むために侵入したことに間違いあ