北海道・木古内警察署は2025年9月17日午前2時35分ごろ、パトカーでパトロール中の警察官がクマ1頭を目撃したと発表しました。警察によりますと、パトロール中のパトカーが木古内町本町の道道5号から605号に左折したところ、前方に体長1メートル位のクマ1頭を発見しました。パトカーはそのまま道道605号を道南いさりび鉄道の線路付近まで追跡しましたが、クマは線路に入り、その後、姿が見えな