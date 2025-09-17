札幌・中央警察署は2025年9月17日、暴行の疑いで札幌市南区の会社員の男（52）を逮捕しました。男は17日午前0時半ごろ、札幌市中央区南7条西5丁目に停車中のタクシー車内で、運転手の男性（59）の左肩付近を蹴る暴行を加えた疑いが持たれています。タクシー会社から通報を受けて駆けつけた警察官が男をその場で現行犯逮捕しました。警察によりますと、男は酒が入っていたということで、調べに対し容疑を認めているとい