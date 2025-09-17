9月17日午前6時34分頃、東京都で最大震度2を観測する地震がありました。 【写真を見る】東京都で最大震度2 静岡県東伊豆町で震度1 震源地は伊豆大島近海 津波の心配なし（17日午前6時34分頃） 気象庁によりますと、震源地は伊豆大島近海で、震源の深さは約10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度2を観測したのは、東京都の伊豆大島町と東京利島村