イスラエルの攻撃が激化し、ガザ北部から南方へ避難するパレスチナ人ら＝16日（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】イスラエル軍が16日に開始を表明したパレスチナ自治区ガザの中心都市、北部ガザ市制圧作戦について、軍報道官は同日、イスラム組織ハマスの拠点などの掌握に「数カ月かかる」と明らかにした。トンネルなどの軍事インフラの破壊はさらに数カ月を要すると述べ、侵攻が長期化するとの見通しを示した。ガザ市には数十